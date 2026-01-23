Cosa dicono gli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzo

Gli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzo 2026 mostrano opinioni divise tra gli italiani. Con l’approssimarsi della data, si intensificano i commenti e le analisi sui possibili effetti della riforma della giustizia. Le posizioni si contrappongono, riflettendo un dibattito acceso e articolato, che coinvolge diverse sensibilità e interessi nel panorama politico e sociale.

Si scaldano i due fronti opposti all'avvicinarsi della data del referendum per la riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026. L'ultimo casus belli è relativo al video in cui lo storico Alessandro Barbero esponeva le ragioni del "no". Meta ha limitato la visibilità del contenuto.🔗 Leggi su Today.it

Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: cosa dicono i sondaggiIl referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo si avvicina, con i sondaggi che mostrano ancora un certo vantaggio dei favorevoli alla riforma approvata dal governo Meloni.

Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggiGli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggiIl fronte del Sì al referendum sulla riforma della giustizia è in vantaggio su quello del No. O almeno è quello che emerge dagli ultimi sondaggi che hanno sondato l’opinione degli italiani sulla ... fanpage.it

