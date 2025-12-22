Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio comunale di Napoli è stato sciolto per mancanza del numero legale. In discussione la delibera relativa all’acquisizione sanante di un’area in località Cava di Piperno, a Pianura, per i lavori di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli, versante Pianura. Sulla delibera era stata chiesta una sospensione per un approfondimento su alcuni aspetti e alla ripresa il numero dei consiglieri in aula non ha permesso il proseguimento dei lavori. In aula, infatti, erano presenti solo 19 consiglieri e pertanto la seduta è stata sciolta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consiglio comunale Napoli sciolto, manca il numero legale

