Consiglio comunale senza numero legale per la terza volta | la crisi paralizza Frosinone

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la terza volta consecutiva il Consiglio comunale di Frosinone va deserto per mancanza del numero legale. Alla seduta ordinaria di prima convocazione, alla vigilia di Natale, hanno risposto all’appello solo 15 consiglieri su 33, un dato che fotografa una crisi politica ormai profonda.Presenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

consiglio comunale senza numero legale per la terza volta la crisi paralizza frosinone

© Frosinonetoday.it - Consiglio comunale senza numero legale per la terza volta: la crisi paralizza Frosinone

Leggi anche: Consiglio comunale Napoli sciolto, manca il numero legale

Leggi anche: Crisi in consiglio comunale, la minoranza si rivolge al prefetto: "Amministrazione senza numeri, si violano le regole"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Consiglio comunale ancora senza numero legale: la maggioranza è in tilt; Manca il numero legale: sciolta la seduta del consiglio comunale a Napoli; Consiglio comunale, manca il numero legale: rinviata delibera su Abc; Bilancio comunale, M5s e Pd: Maggioranza senza numeri in aula e priva di visione politica.

consiglio comunale senza numeroConsiglio comunale ancora senza numero legale: la maggioranza è in tilt - Nuovo stop per il Consiglio comunale: manca il numero legale su una delibera chiave e riemergono le tensioni nella maggioranza che sostiene Manfredi. stylo24.it

Matera, il Consiglio comunale ancora senza un presidente - Persiste la posizione dell'opposizione che chiede l’azzeramento della proposta della maggioranza, ossia la candidatura del consigliere di Fd’I Augusto Toto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

consiglio comunale senza numeroArcore, salta la seduta sul Bilancio per mancato numero legale - Assenti Giovanni Timpano e Fabio Varrecchia di Fratelli d’Italia e Daniela Sperti. mbnews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.