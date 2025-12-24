Per la terza volta consecutiva il Consiglio comunale di Frosinone va deserto per mancanza del numero legale. Alla seduta ordinaria di prima convocazione, alla vigilia di Natale, hanno risposto all’appello solo 15 consiglieri su 33, un dato che fotografa una crisi politica ormai profonda.Presenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Consiglio comunale senza numero legale per la terza volta: la crisi paralizza Frosinone

