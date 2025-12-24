Consiglio comunale senza numero legale per la terza volta | la crisi paralizza Frosinone
Per la terza volta consecutiva il Consiglio comunale di Frosinone va deserto per mancanza del numero legale. Alla seduta ordinaria di prima convocazione, alla vigilia di Natale, hanno risposto all’appello solo 15 consiglieri su 33, un dato che fotografa una crisi politica ormai profonda.Presenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Consiglio comunale Napoli sciolto, manca il numero legale
Leggi anche: Crisi in consiglio comunale, la minoranza si rivolge al prefetto: "Amministrazione senza numeri, si violano le regole"
Consiglio comunale ancora senza numero legale: la maggioranza è in tilt; Manca il numero legale: sciolta la seduta del consiglio comunale a Napoli; Consiglio comunale, manca il numero legale: rinviata delibera su Abc; Bilancio comunale, M5s e Pd: Maggioranza senza numeri in aula e priva di visione politica.
Consiglio comunale ancora senza numero legale: la maggioranza è in tilt - Nuovo stop per il Consiglio comunale: manca il numero legale su una delibera chiave e riemergono le tensioni nella maggioranza che sostiene Manfredi. stylo24.it
Matera, il Consiglio comunale ancora senza un presidente - Persiste la posizione dell'opposizione che chiede l’azzeramento della proposta della maggioranza, ossia la candidatura del consigliere di Fd’I Augusto Toto ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Arcore, salta la seduta sul Bilancio per mancato numero legale - Assenti Giovanni Timpano e Fabio Varrecchia di Fratelli d’Italia e Daniela Sperti. mbnews.it
Martedì 30 dicembre alle 15 si terrà il Consiglio comunale. È possibile consultare l'ordine del giorno della seduta sul sito web del Comune, a questo link. https://www.comune.sanmartinobuonalbergo.vr.it/notizie/Consiglio-comunale-30-12-2025.html Sarà - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.