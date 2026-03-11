Congresso UEC ad Avignone premiata l’Italia per il primo posto nel medagliere europeo 2025

Durante il 38° Congresso dell’Unione Europea di Ciclismo ad Avignone, la Federazione Ciclistica Italiana ha ricevuto un premio per aver ottenuto il primo posto nel medagliere europeo del 2025. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse nazioni e si è concentrato sulle performance degli atleti europei nel settore del ciclismo. La premiazione si è svolta nel corso delle sessioni ufficiali dell’incontro.

La Federazione Ciclistica Italiana riceve il riconoscimento durante il 38° Congresso dell'Unione Europea di Ciclismo. Rinnovato anche l'accordo con la Federazione spagnola per l'interscambio dei giudici di gara. Il ciclismo italiano è stato tra i protagonisti del 38° Congresso dell'Unione Europea di Ciclismo (UEC), ospitato ad Avignone nella suggestiva cornice del Palazzo dei Papi. I numeri parlano chiaro: 97 medaglie nel 2021, 130 nel 2022, 122 nel 2023, 105 nel 2024 e 106 nel 2025.