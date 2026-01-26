Cordiano Dagnoni | Italia prima nel medagliere UEC giovani già competitivi Velodromo Spresiano pronto per il 2027

Il medagliere dell’UEC mostra un trend positivo, con l’Italia in testa grazie a risultati consolidati e giovani atleti già competitivi. Nel 2021, le medaglie sono state 97, salite a 130 nel 2022, 122 nel 2023, e circa 105-106 negli ultimi anni. Il velodromo di Spresiano si prepara ad accogliere eventi di livello nel 2027, rafforzando la posizione dell’Italia nel panorama ciclistico europeo.

I numeri parlano chiaro: 97 medaglie nel 2021, 130 nel 2022, 122 nel 2023, 105 nel 2024 e 106 nel 2025. Sono questi i successi del ciclismo azzurro nelle cinque stagioni di presidenza di Cordiano Dagnoni: 560 podi. Nel 2025 sono stati 44 ori, 31 argenti e 31 bronzi, e ben 22 titoli mondiali. Dagnoni che a gennaio dello scorso anno è stato rieletto per il suo secondo mandato da presidente. Un ciclo caratterizzato non solo dai successi agonistici, ma anche da una profonda riorganizzazione della Federazione, da un forte investimento sui giovani in ottica Olimpiadi di Los Angeles 2028 e da un’attenzione crescente ai temi della sicurezza stradale e dell’impiantistica: “ Nel 2025 abbiamo festeggiato i 140 anni della Federciclismo con 106 medaglie, per il quarto anno di fila abbiamo raggiunto le tre cifre. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo su pista, riapre il velodromo di Montichiari. Dagnoni: “Sarà la casa dell’Italia”Il velodromo di Montichiari riapre le porte al ciclismo di base, segnando un nuovo inizio dopo anni di lavori di ristrutturazione.

Cordiano Dagnoni is re-elected FCI president 2025-2028, defeating Martinello 138-92. He pursues continuity and openness to collaboration. x.com