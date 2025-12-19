Jeep oltre un milione di vendite nel 2025 | l’Italia è il primo mercato europeo

Jeep chiude il 2025 superando il milione di unità vendute a livello globale e confermandosi tra i marchi a vocazione internazionale del gruppo Stellantis, con quattro centri di progettazione e design e dieci stabilimenti nel mondo. In Europa, secondo quanto dichiarato da Fabio Catone (Head of Jeep Brand in Enlarged Europe), il marchio mantiene una quota complessiva dell’1%, che sale all’1,8% nel mercato SUV. Italia primo mercato europeo, crescita in più Paesi. Nel bilancio europeo, l’Italia si conferma primo mercato per Jeep e terzo a livello globale, con circa 60.000 immatricolazioni da inizio anno e una quota del 7,4% nel comparto dei SUV. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

