Fiorentina Vanoli nel post gara | La Conference è una competizione alla quale teniamo Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi importanti

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Jagiellonia, Vanoli ha commentato il match in mixed zone. Ha detto che la Fiorentina tiene molto alla Conference League, considerandola una competizione importante. Ha anche elogiato Ranieri e Mandragora, definendoli due giocatori chiave per la squadra. Vanoli ha sottolineato l’impegno dei giovani e l’entusiasmo del gruppo nel proseguire la stagione europea. La gara di ritorno si giocherà tra alcune settimane, con la Fiorentina pronta a difendere il risultato.

Fiorentina: Mandragora squalificato per una giornata. E anche Vanoli salterà il derby col Pisa. Stangata alla JuveRolando Mandragora non giocherà il derby contro il Pisa perché il giudice sportivo gli ha dato un turno di stop dopo aver ricevuto un’ammonizione a Como.

CONFERENZA UEFA CONFERENCE LEAGUE 10 DICEMBRE 2025

