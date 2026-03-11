Confcooperative Fedagripesca L’assemblea ieri a Faenza

Ieri pomeriggio a Faenza si è tenuta l’assemblea delle cooperative associate a Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense. Durante l’incontro sono stati affrontati i problemi del settore ortofrutticolo, che si trova a dover gestire le sfide legate al cambiamento climatico e alle nuove normative europee. La riunione si è svolta nella sala conferenze di Agrintesa, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore.

Le sfide del settore ortofrutticolo, stretto tra il cambiamento climatico e le normative europee, sono state al centro dell'assemblea delle cooperative associate a Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense, che si è svolta ieri pomeriggio nella sala conferenze di Agrintesa a Faenza. A delineare le priorità del comparto è stato il ravennate Davide Vernocchi, vicepresidente nazionale di Fedagripesca, che si è concentrato sulle criticità derivanti dalle politiche europee, acuite dal cambiamento climatico. "Sull'agroalimentare c'è una concomitanza di situazioni da gestire: alle proposte sulla Pac e al Mercosur si aggiunge il Pacchetto Omnibus della Commissione Europea sull'uso degli agrofarmaci che, per noi, è un tema prioritario – ha dichiarato Vernocchi –.

