Confcommercio presenta il Libro Bianco | il 5 maggio confronto pubblico con i candidati sindaco
Il consiglio direttivo di Confcommercio Reggio Calabria ha approvato il Libro Bianco per lo sviluppo della città durante la sua riunione recente. Il documento strategico presenta una visione complessiva delle priorità di crescita, elaborata dal sistema delle imprese del terziario. Il 5 maggio si terrà un confronto pubblico con i candidati sindaco, in cui il Libro Bianco sarà al centro del dibattito.
Il consiglio direttivo di Confcommercio Reggio Calabria, riunitosi nei giorni scorsi, ha approvato il Libro Bianco per lo sviluppo della città, documento strategico con cui il sistema delle imprese del terziario propone alla città una visione organica delle principali direttrici di sviluppo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Articoli correlati
Reggio: 3 candidati al confronto, il pubblico sceglie le domandeIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà domani, 10 marzo 2026, il primo vero scontro pubblico tra i tre candidati che si...
Porto Torres, appello di Confcommercio ai candidati sindacoPorto Torres chiede un piano economico ai candidati: sicurezza, mare e ruolo del porto al centro dell'appello di Confcommercio Confcommercio Porto...
Contenuti utili per approfondire Libro Bianco
Reggio Calabria, Confcommercio presenta il Libro Bianco per lo sviluppo della cittàIl Consiglio Direttivo di Confcommercio Reggio Calabria, riunitosi nei giorni scorsi, ha approvato il Libro Bianco per lo sviluppo della città Il Consiglio Direttivo di Confcommercio Reggio Calabria, ... strettoweb.com
Confcommercio Reggio presenta il ‘Libro bianco’ per lo sviluppo della cittàUn, documento strategico con cui il sistema delle imprese del terziario propone alla città una visione organica delle principali direttrici di sviluppo economico e urbano ... citynow.it