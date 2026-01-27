LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta infuocata in Turchia

In questa partita di Champions League femminile, Zeren Spor Ankara affronta Prosecco DOC Imoco Conegliano in una trasferta in Turchia. L'incontro, valido per la quinta giornata del girone D, viene seguito in diretta per offrire aggiornamenti puntuali sull’andamento della sfida. Un'occasione per seguire da vicino le performance di due squadre di alto livello nel volley internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Zeren Spor Ankara ed Antonio Carraro Prosecco DOC Imoco Conegliano, partita valevole per la quinta giornata del girone D della Champions League di volley femminile 20252026. Trasferta complicata per la formazione di Daniele Santarelli che a 48 ore di distanza dal successo in Coppa Italia a Torino torna in campo ad Ankara, con2 ore di fuso orario, per la partita di Champions League. Un tour de force vero e proprio per le pantere che in Turchia si giocano il primo posto nel raggruppamento, e con esso la qualificazione quasi aritmetica ai quarti di finale della massima competizione continentale a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

