Conegliano si impone con decisione nello scontro in Turchia, battendo lo Zeren Spor Ankara con un risultato netto di 3-0. La vittoria permette alla squadra italiana di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League femminile, consolidando la propria posizione nel torneo europeo. Un risultato importante che dimostra la solidità e il valore di Conegliano nel panorama internazionale.

Conegliano ha travolto lo Zeren Spor Ankara con un perentorio 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) nel big match che ha animato la quinta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Pantere hanno dettato legge davanti ai 4.700 spettatori del caldo TVF Ziraat Bankkart Hall, espugnando il campo della ricca compagine turca, emersa nella massima competizione continentale grazie a un lauto esborso economico. Dopo il soffertissimo successo ottenuto al tie-break nell’incontro d’andata (annullando tra l’altro dei match point), le Campionesse d’Europa sono state impeccabili in trasferta e hanno così infilato la quinta vittoria nella competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Conegliano mostra i muscoli in Turchia! Strapazzato lo Zeren di Malinov, si vola ai quarti di Champions League

La partita di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano si è conclusa con un risultato netto a favore delle italiane, che hanno dominato e raggiunto i quarti di finale della Champions League 2026.

In questa partita di Champions League femminile, Zeren Spor Ankara affronta Prosecco DOC Imoco Conegliano in una trasferta in Turchia.

