Condrò piange Antonio Russo funerali nella chiesa madre per l’operaio morto in fabbrica | Sicilia tra le regioni con più vittime

A Condrò si svolgono i funerali di Antonio Russo, l'operaio di 60 anni deceduto lo scorso 27 febbraio mentre era in fabbrica. Alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria del Tindari si riuniscono familiari, amici e abitanti del paese per salutare l’uomo. La cerimonia si tiene in un momento di grande commozione per la piccola comunità, ancora sconvolta dalla perdita.

Nella piccola comunità di Condrò oggi è il giorno del silenzio e del dolore. Alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria del Tindari, familiari, amici e concittadini daranno l’ultimo saluto ad Antonio Russo, l’operaio sessantenne morto lo scorso 27 febbraio mentre stava lavorando all’interno dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Condrò si ferma per l'ultimo saluto ad Antonio Russo, l'operaio dal cuore d'oro: oggi funerali e lutto cittadinoSarà rivolto oggi, alle ore 15.30, nella chiesa Santa Maria del Tindari di Condrò, l'ultimo saluto ad Antonio Russo , l'operaio di 60 anni, deceduto lo ... messina.gazzettadelsud.it

Operaio muore mentre cerca di sbloccare nastro trasportatore: Condrò piange Antonio Rocco RussoTragedia nel messinese, operaio muore mentre cerca di sbloccare nastro trasportatore: Condrò piange Antonio Rocco Russo ... quotidianodiragusa.it