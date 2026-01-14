Morti sul lavoro | oltre mille vittime da gennaio a novembre Sicilia tra le regioni più a rischio

Dal gennaio a novembre 2025, si sono registrate 1.010 vittime di incidenti sul lavoro in Italia, con un incremento di 10 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Sicilia si conferma tra le regioni più a rischio, evidenziando la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre queste tragedie.

“Da gennaio a novembre 2025 le vittime totali sul lavoro sono 1.010, con un aumento di 10 decessi rispetto allo stesso periodo del 2024. Oltre la metà del Paese resta in zona rossa e arancione per il rischio infortunistico”. E’ quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Sicurezza sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, in aumento gli infortuni e le morti nell’ultimo anno: più di mille le vittime

Leggi anche: Sindrome cardio-nefro-metabolica: oltre 11 milioni di italiani colpiti, la Sicilia tra le regioni più a rischio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oltre mille morti sul lavoro in Italia: grave aumento nei primi undici mesi; Inail: nel 2025 oltre mille denunce di morti sul lavoro e tragitto, allarma la crescita delle malattie professionali; Morti bianche 2025: Calabria arancione, oltre mille vittime in Italia; «Non chiamiamole morti bianche, questi sono omicidi sul lavoro».

Morti sul lavoro in Italia: da gennaio a novembre 2025 sono più di mille le vittime. Oltre la metà del Paese in zona rossa e arancione - Morti sul lavoro in Italia: da gennaio a novembre 2025 sono più di mille le vittime. msn.com