Morti sul lavoro | oltre mille vittime da gennaio a novembre Sicilia tra le regioni più a rischio
Dal gennaio a novembre 2025, si sono registrate 1.010 vittime di incidenti sul lavoro in Italia, con un incremento di 10 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Sicilia si conferma tra le regioni più a rischio, evidenziando la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre queste tragedie.
“Da gennaio a novembre 2025 le vittime totali sul lavoro sono 1.010, con un aumento di 10 decessi rispetto allo stesso periodo del 2024. Oltre la metà del Paese resta in zona rossa e arancione per il rischio infortunistico”. E’ quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Sicurezza sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
