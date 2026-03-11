Condotto pubblico Il Comune chiede incontro alla Regione

Il Comune di Lucca ha richiesto un incontro urgente alla Regione Toscana dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo al Condotto pubblico. Le criticità emerse sono state più volte evidenziate e sono state considerate potenzialmente dannose per le Mura cinquecentesche. La richiesta mira a fare chiarezza sulla situazione e a trovare eventuali soluzioni.

Dopo le segnalazioni di tanti cittadini, ora è lo stesso Comune di Lucca a lanciare l'allarme sul Condotto pubblico chiedendo un incontro urgente alla Regione Toscana proprio sulle criticità emerse più volte e che riguardano anche possibili conseguenze per le Mura cinquecentesche. L'amministrazione comunale ha inviato una lettera alla Regione Toscana – Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Nord – proprio per segnalare alcune criticità registrate nei tratti confinanti con il Condotto Pubblico e ai fenomeni di cedimento di alcune sponde sul territorio comunale, chiedendo un incontro urgente.