L' Ugl chiede un incontro urgente alla Regione sulla vertenza della scuola ' Santuccione' di Cepagatti

L'Ugl ha richiesto un incontro urgente alla Regione Abruzzo per affrontare la vertenza riguardante la scuola 'Santuccione' di Cepagatti. L’obiettivo è trovare una soluzione condivisa per evitare ulteriori iniziative sindacali, incluso uno sciopero a oltranza. La richiesta mira a coinvolgere le istituzioni regionali per tutelare l’attività scolastica e garantire un intervento tempestivo e concreto.

"Investire del problema la Regione Abruzzo con una richiesta di incontro urgente al fine di scongiurare altre iniziative sindacali, compreso lo sciopero a oltranza". Lo afferma il sindacato Ugl a proposito della vicenda della Asp di Pescara e della scuola dell'infanzia 'Santuccione' di Cepagatti.

