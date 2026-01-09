L' Ugl chiede un incontro urgente alla Regione sulla vertenza della scuola ' Santuccione' di Cepagatti

Da ilpescara.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ugl ha richiesto un incontro urgente alla Regione Abruzzo per affrontare la vertenza riguardante la scuola 'Santuccione' di Cepagatti. L’obiettivo è trovare una soluzione condivisa per evitare ulteriori iniziative sindacali, incluso uno sciopero a oltranza. La richiesta mira a coinvolgere le istituzioni regionali per tutelare l’attività scolastica e garantire un intervento tempestivo e concreto.

"Investire del problema la Regione Abruzzo con una richiesta di incontro urgente al fine di scongiurare altre iniziative sindacali, compreso lo sciopero a oltranza”. Lo afferma il sindacato Ugl a proposito della vicenda della Asp di Pescara e della scuola dell'infanzia 'Santuccione' di Cepagatti. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Tagli ai servizi esterni della sanità, la Filcams Cgil Chieti chiede un incontro urgente alla Regione

Leggi anche: Vertenza Cargill, l'esito dell'incontro alla Regione: la mediazione di Sicindustria

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sanità a Taranto, l’UGL Salute denuncia le criticità del 118: “Servizio frammentato e privatizzato, urgente internalizzazione”; Sicurezza nelle stazioni EAV, l’allarme di UGL Napoli: «Basta lavoro in solitaria».

Sicurezza nelle stazioni EAV, l’allarme di UGL Napoli: «Basta lavoro in solitaria» - Le stazioni ferroviarie della Campania si confermano luoghi sempre più insicuri per chi vi lavora, in particolare per le guardie giurate impiegate in ... cronachedellacampania.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.