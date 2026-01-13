Strade colabrodo nella Zona Orientale | il Comune chiede 4 milioni alla Regione
Il Comune di Salerno ha richiesto alla Regione 4 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle strade nella Zona Orientale. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità delle arterie stradali, attualmente in condizioni precarie. La proposta mira a restituire vivibilità e funzionalità alla zona, attraverso investimenti mirati e interventi strutturali, per rispondere alle esigenze della comunità locale.
Palazzo di Città presenta il conto a Palazzo Santa Lucia per tentare di rifare il look alla Zona Orientale di Salerno. La Giunta guidata dal sindaco Vincenzo Napoli ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture primarie, un atto che non segna l'inizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
