Strade colabrodo nella Zona Orientale | il Comune chiede 4 milioni alla Regione

Il Comune di Salerno ha richiesto alla Regione 4 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle strade nella Zona Orientale. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità delle arterie stradali, attualmente in condizioni precarie. La proposta mira a restituire vivibilità e funzionalità alla zona, attraverso investimenti mirati e interventi strutturali, per rispondere alle esigenze della comunità locale.

