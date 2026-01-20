La truffa del codice di verifica su WhatsApp si ripresenta frequentemente, assumendo diverse forme. Si tratta di un inganno che sfrutta la nostra fiducia, inducendoci a condividere involontariamente codici sensibili. È importante ricordare: mai fornire il codice di verifica a chiunque, anche se sembra provenire da fonti affidabili. La sicurezza dei dati personali dipende dalla cautela e dalla consapevolezza nel gestire queste richieste.

Torna ciclicamente, cambia forma, si adatta. La truffa del codice a sei cifre su WhatsApp è uno di quei raggiri digitali che non muore mai, perché sfrutta qualcosa di molto più potente di qualsiasi vulnerabilità tecnica: la fiducia che riponiamo nelle persone che conosciamo. Con oltre tre miliardi di utenti nel mondo, WhatsApp resta un bersaglio privilegiato per i cybercriminali, e questo schema in particolare continua a mietere vittime proprio perché il suo punto debole non sta nell’app, ma in noi. Il meccanismo è semplice, quasi banale nella sua efficacia. Tutto inizia con un messaggio apparentemente innocuo da parte di un contatto presente nella tua rubrica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il tuo contatto ti chiede un codice per errore su WhatsApp: non rispondere mai (o perderai tutto)

Se ti arriva questo messaggio su Whatsapp, non rispondere: ti svuotano il conto in due secondiSe ricevi un messaggio su WhatsApp che ti invita a non rispondere, attenzione: potrebbe essere una truffa finalizzata a sottrarre dati o denaro.

Leggi anche: Google eliminerà presto il tuo account se non fai questo: sbrigati o perderai tutto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

WhatsApp, come far comparire la foto del tuo contatto nelle notifiche: la procedura è semplicissima - Whatsapp, ecco finalmente il segreto per far comparire le foto del tuo contatto nelle notifiche: i dettagli WhatsApp continua a essere l’app di messaggistica più diffusa a livello globale, e con ... blitzquotidiano.it

https://bit.ly/truffa_whatsapp Ti scrive un contatto fidato e ti chiede di rimandargli un codice arrivato “per errore”: è così che funziona una delle truffe più diffuse su WhatsApp, capace di aggirare i sistemi di sicurezza sfruttando solo la nostra buona fede - facebook.com facebook

Nuovi contatti per Mateta Il Crystal Palace chiede 40 milioni. Il club bianconero sta valutando se insistere già in questa sessione di mercato o aspettare l’estate La notizia completa nel primo commento x.com