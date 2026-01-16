Rapinatore condannato a tre anni e quattro mesi di carcere | aveva portato via delle bottiglie di olio da un supermercato di Moncalieri

Un uomo è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per aver rubato quaranta bottiglie di olio da un supermercato di Moncalieri, del valore di circa 360 euro. L’indagato aveva sottratto le bottiglie senza pagare e, successivamente, aveva minacciato il direttore del negozio. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha evidenziato comportamenti illegali e minacciosi nei confronti dell’esercizio commerciale.

Quaranta bottiglie di olio (valore 360 euro) rubate da un supermercato; condanna a tre anni e quattro mesi di carcere per l'uomo accusato di averle portate via senza pagare e, subito dopo, aver minacciato il direttore del punto vendita. Sono queste le cifre del processo di primo grado terminato.

