Condannato per rapina e lesioni a Rosignano | arrestato e portato in carcere

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito tre arresti per reati di rapina e lesioni a Rosignano, assicurando alla giustizia soggetti responsabili di gravi fatti. L'operazione rafforza l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità sul territorio, intervenendo con tempestività per contrastare la criminalità e proteggere la comunità.

Tre arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Caltanissetta nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di diversi reati. L'operazione è stata messa a segno nella mattina di oggi, giovedì 18 dicembre. A Niscemi è finito in manette un 27enne, destinatario di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

