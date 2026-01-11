Umbria costringe una ragazzina a inviargli foto e video erotici

La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza della Corte d’Appello di Perugia in un caso di violenza sessuale su una minorenne. La decisione riguarda la valutazione dell’attenuante della “minore gravità” e dispone un nuovo procedimento. La vicenda evidenzia le complessità delle procedure giudiziarie in casi delicati che coinvolgono minori e tutela della loro integrità.

