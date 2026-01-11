Umbria costringe una ragazzina a inviargli foto e video erotici

La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza della Corte d’Appello di Perugia in un caso di violenza sessuale su una minorenne. La decisione riguarda la valutazione dell’attenuante della “minore gravità” e dispone un nuovo procedimento. La vicenda evidenzia le complessità delle procedure giudiziarie in casi delicati che coinvolgono minori e tutela della loro integrità.

La Corte di cassazione ha annullato parzialmente la decisione della Corte d'appello di Perugia in un delicato procedimento per violenza sessuale ai danni di una minorenne, disponendo un nuovo giudizio limitatamente alla concessione dell'attenuante della "minore gravità".La vicenda giudiziaria.

