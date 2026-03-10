Ricattavano una 13enne per ottenere video hot e sesso virtuale | condannati

Quattro uomini sono stati condannati per aver ricattato una ragazza di 13 anni, cercando di ottenere video hot e sesso virtuale. I processi riguardano accuse di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti della giovane, residente nella provincia di Viterbo. La vicenda si è conclusa con la sentenza di condanna per i coinvolti.

In alcune occasioni avrebbero tentato anche di coinvolgere nei loro giochi perversi i due fratellini della vittima, entrambi con meno di dieci anni. Coinvolto anche un napoletano Condannati i quattro uomini finiti a processo per violenza sessuale pluriaggravata su una 13enne della provincia di Viterbo. Secondo l'accusa, hanno adescato la minore online costringendola, sotto ricatto, a inviare foto e video a sfondo sessuale. All'esito delle indagini dei carabinieri, i quattro sono stati arrestati dai carabinieri il 17 dicembre 2024. Poi il processo, celebrato con rito abbreviato davanti al gip del tribunale di Roma. Imputatati un 23enne di Torino, un 26enne di Rignano Flaminio, un 33enne di Napoli e un medico 44enne di Ferrara. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

