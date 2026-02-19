Concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli | i requisiti e come fare domanda

L'Arma dei Carabinieri ha aperto le iscrizioni per 898 posti di allievi marescialli, a causa della necessità di rinnovare il personale di comando. Il concorso si rivolge a giovani tra 17 e 26 anni, che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore. La procedura di candidatura è semplice: basta compilare il modulo online sul sito ufficiale e rispettare i requisiti richiesti. Le domande si possono presentare entro una scadenza fissata dal bando. La selezione mira a rafforzare le fila delle forze dell’ordine.

