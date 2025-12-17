Carabinieri via al concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali | requisiti e come fare domanda

Sono aperte le candidature per il concorso dei Carabinieri volto al reclutamento di 65 allievi ufficiali in servizio permanente. L'articolo presenta i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, offrendo tutte le informazioni necessarie per chi desidera intraprendere questa carriera.

Carabinieri, al via il concorso per 65 Allievi Ufficiali: cinque anni di formazione tra Modena e Roma per diventare Tenenti della nuova generazione dell’Arma - Domande aperte fino al 9 gennaio sul sito istituzionale: requisiti, prove e prospettive di carriera in un percorso che unisce studi giuridici, addestramento militare e responsabilità di comando ... giornalelavoce.it

ORGOGLIO, IMPEGNO, SUCCESSO È con IMMENSO ORGOGLIO che il CENTRO STUDI BRAVO celebra il risultato straordinario del nostro allievo ALDO, che ha conseguito l’esito IDONEO al concorso per ALLIEVI CARABINIERI Un tragua - facebook.com facebook

CONCORSO PER 65 ALLIEVI UFFICIALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI x.com

