Carabinieri via al concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali | requisiti e come fare domanda

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le candidature per il concorso dei Carabinieri volto al reclutamento di 65 allievi ufficiali in servizio permanente. L'articolo presenta i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, offrendo tutte le informazioni necessarie per chi desidera intraprendere questa carriera.

Immagine generica

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 allievi ufficiali dei carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 9 gennaio attraverso il questo sito nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Concorso Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 65 allievi ufficiali: bando, requisiti e come fare domanda

Leggi anche: Concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: al via le selezioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Allievi Marescialli Carabinieri guida al concorso

Video Allievi Marescialli Carabinieri guida al concorso

carabinieri via concorso reclutamentoCarabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 65 nuovi allievi ufficiali - Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. varesenoi.it

carabinieri via concorso reclutamentoCarabinieri, al via il concorso per 65 Allievi Ufficiali: cinque anni di formazione tra Modena e Roma per diventare Tenenti della nuova generazione dell’Arma - Domande aperte fino al 9 gennaio sul sito istituzionale: requisiti, prove e prospettive di carriera in un percorso che unisce studi giuridici, addestramento militare e responsabilità di comando ... giornalelavoce.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.