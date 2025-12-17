Carabinieri via al concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali | requisiti e come fare domanda
Sono aperte le candidature per il concorso dei Carabinieri volto al reclutamento di 65 allievi ufficiali in servizio permanente. L'articolo presenta i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, offrendo tutte le informazioni necessarie per chi desidera intraprendere questa carriera.
Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 allievi ufficiali dei carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 9 gennaio attraverso il questo sito nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
