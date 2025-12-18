Affitti brevi approvato il giro di vite Standard rigorosi e multe salate

È ufficiale: l’Emilia-Romagna introduce nuove regole per gli affitti brevi, con standard più rigorosi e sanzioni più salate. Dopo intense discussioni, la normativa approvata mira a regolamentare meglio il settore, garantendo maggiore tutela e ordine nel mercato. Da oggi, le nuove disposizioni sono in vigore, segnando un cambiamento significativo per host e inquilini.

© Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, approvato il giro di vite. Standard rigorosi e multe salate Via libera alla nuova norma che disciplina gli affitti brevi in Emilia-Romagna. Dopo quasi 48 ore di dibattiti e duelli in Assemblea legislativa, alla fine l'esito è quello previsto e da oggi il progetto di legge entra in vigore. Un testo destinato a creare dibattito. Tra chi ritiene "necessario regolamentare gli affitti brevi" e chi, invece, pensa che sia "un attacco alla proprietà privata". La discussione è avvenuta dopo che la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo sull'omologa legge della Toscana. Ora anche l'Emilia-Romagna ha la sua norma. Per chi destina il proprio appartamento alla locazione breve, le amministrazioni comunali potranno intervenire con strumenti urbanistici propri.

