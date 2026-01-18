Nello spazio c’è una barra di ferro pesante come Marte | gli scienziati non sanno spiegarla

Un team di astronomi europei ha scoperto una straordinaria formazione nel cuore della Nebulosa Anello: una grande barra di atomi di ferro, difficile da spiegare con le attuali teorie. Coordinati da esperti dell’University College London e dell’Università di Cardiff, gli scienziati analizzano questa nuova scoperta, che potrebbe offrire spunti innovativi sulla comprensione delle strutture celesti e dei processi di formazione nelle nebulose.

Un gruppo di astronomi europei, coordinato da esperti dell’ University College London e dell’ Università di Cardiff, ha identificato una formazione mai vista prima nel cuore della celebre Nebulosa Anello: una nube immensa di atomi di ferro disposti a forma di barra, la cui genesi sfida le attuali conoscenze della scienza astronomica. Questa rivelazione, ospitata dalla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, apporta elementi inediti alla comprensione di questa celebre struttura spaziale, catalogata come Messier 57. Situata a oltre duemila anni luce da noi, nella costellazione della Lira, la nebulosa è da sempre uno degli oggetti celesti più osservati e studiati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

