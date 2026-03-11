Secondo quanto riferito, in primo grado Tortora sarebbe stato assolto da tutte le accuse, poiché le prove non erano considerate sufficienti né come prove né come indizi. L'avvocato Raffaele Della Valle ha commentato che anche un bambino avrebbe archiviato il caso, evidenziando la mancanza di elementi concreti a carico. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui l'assenza di prove ha portato all'assoluzione.

Le prove non erano prove e nemmeno indizi. "Anche un bambino - riflette l'avvocato Raffaele Della Valle - avrebbe archiviato. Invece la Procura andò avanti contro ogni evidenza, contro ogni smentita, contro ogni ragionamento di buonsenso. E alla fine anche i giudici persero la bussola e parteciparono al massacro di Enzo Tortora (nella foto)". Sono passati 43 anni da quel 17 giugno 1983 e dall'incredibile e vergognoso arresto dell'inventore e conduttore della popolare trasmissione Portobello, programma di culto della televisione degli anni Ottanta. Adesso il nome del giornalista torna nel mulinello dei dibattiti e delle polemiche che accompagnano il referendum sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Con le carriere separate Tortora in primo grado sarebbe stato assolto da tutte le accuse"

