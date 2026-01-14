La magia dell' inverno vista con l' occhio del drone | la neve dell' Epifania veste di bianco Rocca delle Caminate
Attraverso le immagini aeree di un drone, l’inverno si svela in tutta la sua purezza, catturando la neve dell’Epifania che avvolge Rocca delle Caminate. La calma delle superfici ghiacciate e la luce soffusa creano un’atmosfera tranquilla e suggestiva, offrendo una prospettiva unica sul paesaggio in questa stagione. Un modo sobrio per apprezzare la bellezza naturale dell’inverno e il suo carattere silenzioso.
L’inverno trasforma il paesaggio in un racconto silenzioso fatto di luci fredde, superfici cristallizzate e atmosfere sospese. È proprio questa la dimensione suggestiva che emerge nelle riprese di Alessio Agnoletti, capaci di valorizzare la bellezza naturale e storica del territorio attraverso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
