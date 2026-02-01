Udinese Runjaic | Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello La Roma…
Domani l’Udinese affronta la Roma in una partita che promette spettacolo. Kosta Runjaic sa che sarà una sfida dura contro una squadra di alto livello e prepara i suoi giocatori a dare il massimo. In conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato l’importanza di affrontare la gara con concentrazione e determinazione, senza lasciare spazio a errori. I tifosi aspettano una partita intensa, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali in classifica.
In vista della partita tra Udinese e Inter, l’allenatore Runjaic analizza la sfida, sottolineando la forza degli avversari ma anche i punti deboli da sfruttare.
Il Parma si prepara alla sfida al Mapei Stadium con l’obiettivo di continuare a ottenere risultati positivi.
