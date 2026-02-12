Che brutta Una Hotels disfatta a Sarajevo Ai quarti se la vedrà coi favoriti del Murcia

I quarti di finale della competizione sono iniziati con una sconfitta dura per Una Hotels, che si è arresa in modo netto contro il Telekom Bosnia a Sarajevo. La squadra italiana non è riuscita a tenere il passo e ha perso con un punteggio di 85-71. Ora, ai quarti, dovrà affrontare i favoriti del Murcia, in una sfida che si annuncia difficile. Il match si è acceso fin dai primi minuti, ma alla fine i padroni di casa hanno prevalso con una prestazione solida.

BOSNA SARAJEVO 85 REGGIO EMILIA 71 TELEKOM BOSNA: Young 7, Atic 12, Halilovic 10, Gutic, Manojlovic, Salic, Joesaar 10, Caruthers 11, Zubac 7, Kovacevic 14, Plummer 14. N.e.: Lopez. All.: Pasalic. UNA HOTELS: Barford 11, Brown 10, Thor 2, Rossato 3, Woldetensae, Caupain 16, Williams 6, Uglietti, Severini 6, Echenique 17. N.e.: Vitali. All.: Priftis. Arbitri: Zafer Yilmaz (Tur) Ioannis Agrafiotis (Gre), Ali Sakaci (Tur) Parziali: 21-23; 47-37; 68-57 Note: tiri da 3: Telekom Bosna 524, Unahotels 827; tiri liberi: Sarajevo 2428, Reggio Emilia 1320. Rimbalzi: 48-37. di Gabriele Gallo Diciamo la verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Che brutta Una Hotels, disfatta a Sarajevo. Ai quarti se la vedrà coi favoriti del Murcia Approfondimenti su Bosnia Sarajevo Basket: Reggio Emilia cade in casa del Bosna Sarajevo, ma è ai quarti di Fiba Europe Cup La Pallacanestro Reggiana esce sconfitta dalla trasferta in Bosnia contro il Bosna Sarajevo, ma riesce comunque a qualificarsi per i quarti di finale di Fiba Europe Cup. Una Hotels-Zagabria 83-60: Reggio centra i quarti di finale di Coppa in anticipo L'Una Hotels di Zagabria 83-60 ha conquistato con facilità la vittoria contro il Cedevita, assicurandosi con anticipo l'accesso ai quarti di finale di Fiba Europe Cup. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bosnia Sarajevo Argomenti discussi: Che brutta Una Hotels, disfatta a Sarajevo. Ai quarti se la vedrà coi favoriti del Murcia; Fiba Europe Cup, una brutta Una Hotels si arrende all’Oradea 81-77; Unahotels ko a Oradea, il primo posto si deciderà a Sarajevo; La UNA Hotels Reggio Emilia sbatte contro il muro: vince il Bosna Telecom. Che brutta Una Hotels, disfatta a Sarajevo. Ai quarti se la vedrà coi favoriti del MurciaEurope Cup I biancorossi senza mordente e in partita solo nel primo quarto, perdono lo spareggio per il primato nel girone contro il Bosna ... ilrestodelcarlino.it Una Hotels a Varese per rilanciarsi: non al meglio Echenique e Vitali. VIDEOREGGIO EMILIA – La Una Hotels viaggia alla volta di Varese dove domenica alle 18, alla Itelyum Arena, affronterà i padroni di casa in una sfida importante per rilanciarsi in classifica dopo la rocambo ... reggionline.com Che brutta notizia: è morto James Van Der Beek, celebre attore noto per il suo ruolo nella serie Dawson's Creek. Aveva 48 anni e, poco più di un anno fa, aveva rivelato di avere un cancro al colon retto. Nel 2025 è stato in città, ospite di Megacon Genova. - facebook.com facebook Brutta battuta d’arresto per la #Juventus, che cade all'Unipol Domus per 1-0 contro il #Cagliari #Spalletti non ha cercato scuse nel post partita Lo spogliatoio è apparso molto colpito dal risultato LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 #Juv x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.