Che brutta Una Hotels disfatta a Sarajevo Ai quarti se la vedrà coi favoriti del Murcia

I quarti di finale della competizione sono iniziati con una sconfitta dura per Una Hotels, che si è arresa in modo netto contro il Telekom Bosnia a Sarajevo. La squadra italiana non è riuscita a tenere il passo e ha perso con un punteggio di 85-71. Ora, ai quarti, dovrà affrontare i favoriti del Murcia, in una sfida che si annuncia difficile. Il match si è acceso fin dai primi minuti, ma alla fine i padroni di casa hanno prevalso con una prestazione solida.

BOSNA SARAJEVO 85 REGGIO EMILIA 71 TELEKOM BOSNA: Young 7, Atic 12, Halilovic 10, Gutic, Manojlovic, Salic, Joesaar 10, Caruthers 11, Zubac 7, Kovacevic 14, Plummer 14. N.e.: Lopez. All.: Pasalic. UNA HOTELS: Barford 11, Brown 10, Thor 2, Rossato 3, Woldetensae, Caupain 16, Williams 6, Uglietti, Severini 6, Echenique 17. N.e.: Vitali. All.: Priftis. Arbitri: Zafer Yilmaz (Tur) Ioannis Agrafiotis (Gre), Ali Sakaci (Tur) Parziali: 21-23; 47-37; 68-57 Note: tiri da 3: Telekom Bosna 524, Unahotels 827; tiri liberi: Sarajevo 2428, Reggio Emilia 1320. Rimbalzi: 48-37.

