Un visore di realtà virtuale per i piccoli pazienti | il dono alla Pediatria dell’ospedale di Vaio
L’Azienda Usl di Parma esprime la propria gratitudine ai Lions Club di Salsomaggiore per la donazione di un visore di realtà virtuale, destinato all’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio. E’ uno strumento innovativo che aiuterà i piccoli pazienti a vivere con minore ansia, quindi a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: “Pasticceria che passione” dona un manichino neonatale alla Pediatria dell’ospedale di Vaio
Leggi anche: Nuovi arredi per la Pediatria: dal Lions Club Forlì Host un importante dono alla Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni
Un "visore virtuale" per ridurre dolore e ansia nei bambini: il progetto del Policlinico Gemelli - ‘Somministrare’ a un bambino la realtà virtuale sotto forma di giochi o storie interattive, durante un trattamento o una procedura invasiva, contribuisce a ridurre la sensazione di dolore e la ... romatoday.it
Ps Pediatrico del Policlinico Gemelli. Con la Realtà virtuale immersiva i piccoli non piangono più - “Distrarre” il bambino da quello che il medico sta facendo, immergendolo nella realtà virtuale di un gioco o del suo cartone preferito o di un video- quotidianosanita.it
Policlinico Gemelli, realtà virtuale immersiva al Pronto soccorso pediatrico: e i piccoli non piangono più - Dolore e ansia, nei piccoli pazienti spaventati per essere finiti al Pronto soccorso, possono quasi sparire. roma.corriere.it
Il VISORE VR ti aspetta anche domani 14 Dicembre!! Vieni a vivere un’esperienza tutta blu!! Grazie al dottor @lorenzo_stacchio , che con l’AI ha reso la magia una realtà virtuale facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.