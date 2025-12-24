Angiografo in dono all’ospedale | Una svolta per i nostri pazienti

L’ospedale di Macerata ha ricevuto un nuovo angiografo di ultima generazione, un investimento che rappresenta un passo avanti importante per la qualità delle cure. Salvatore Alborino, direttore dell’Uoc di Radiologia interventistica, sottolinea come questa tecnologia, unita all’impegno umano, potrà migliorare l’assistenza ai pazienti e offrire diagnosi e trattamenti più accurati. L’installazione segna una significativa evoluzione nelle capacità diagnostiche e terapeutiche dell’ospedale.

"Un importante investimento tecnologico, ma soprattutto umano". Così Salvatore Alborino, direttore dell’Uoc di Radiologia interventistica dell’ ospedale di Macerata, definisce l’ angiografo di ultima generazione installato negli spazi dell’Unità operativa e inaugurato ieri mattina. Un dono della Fondazione Carima, a cui sono andati i ringraziamenti sentiti di tutti i presenti, del valore di circa 800mila euro, a cui se ne devono aggiungere altrettanti serviti per allestire la sala ad esso dedicata. Nei prossimi giorni saranno effettuati i collaudi e a inizio 2026 questa nuova strumentazione sarà in funzione (serve per visualizzare i vasi sanguigni in tempo reale) e con straordinari vantaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Angiografo in dono all’ospedale: "Una svolta per i nostri pazienti" Leggi anche: Sanità, il volume "Io, Rimini" in dono per Natale a tutti i pazienti degenti dell'ospedale Infermi Leggi anche: Un nuovo angiografo e una risonanza magnetica di ultima generazione per l'ospedale di Caltagirone Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un dono, un momento di allegria e di condivisione poco prima del Natale. Oggi a Barletta, gli operatori del distretto socio-sanitario diretto dal dottor Domenico Spinazzola, hanno voluto animare un momento di gioia con i piccoli ospiti delle case alloggio, un m - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.