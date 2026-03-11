Comunicato del Cdr di Citynews e Figec

Il Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec hanno diffuso un comunicato in cui segnalano tagli al personale messi in atto dall’azienda negli ultimi giorni. La nota evidenzia come le decisioni abbiano coinvolto diversi dipendenti e siano state prese senza preavviso. La comunicazione è stata resa pubblica nelle scorse ore.

