Debito pubblico | nel 2026 il Tesoro deve rifinanziare 385 miliardi Da calo spread tesoretto di 8 miliardi

Nel 2026, il Tesoro italiano dovrà rifinanziare circa 385 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza, rappresentando una sfida significativa per la gestione del debito pubblico. Con un possibile calo dello spread e la presenza di un tesoretto di circa 8 miliardi, questa operazione sarà cruciale per mantenere la stabilità finanziaria del paese. La situazione richiede attenzione e una strategia accurata per affrontare una delle principali scadenze economiche del prossimo futuro.

Quasi 385 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza nel solo 2026: è questa la prima, imponente, montagna di debito pubblico che il Tesoro dovrà rifinanziare nei prossimi anni e che rappresenta uno dei principali banchi di prova per il governo guidato da Giorgia Meloni. Un volume rilevante, che si inserisce in un quadro internazionale ancora fragile, segnato dalle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Ucraina e al conflitto in Medio Oriente, oltre che da prospettive di crescita economica – interna e globale – tutt’altro che consolidate. È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa, che ha rielaborato dati ufficiali e fotografa la struttura temporale del debito pubblico italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

