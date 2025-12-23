Regione Lazio approvata la manovra | Debito ridotto di oltre 13 miliardi quasi 500 milioni di investimenti

La Regione Lazio ha approvato la manovra di Bilancio, con un focus sul risanamento dei conti e sugli investimenti. La manovra prevede la riduzione del debito di oltre 13 miliardi di euro e l’individuazione di quasi 500 milioni di euro destinati a progetti di sviluppo e tutela sociale. Questa definizione del quadro finanziario mira a garantire stabilità e sostenibilità nel medio termine.

Roma, 23 dicembre 2025 – La Regione Lazio ha approvato la manovra di Bilancio definendo il quadro economico-finanziario dei prossimi anni e avviando una nuova fase di programmazione fondata su risanamento dei conti, investimenti e tutela sociale. Il bilancio regionale prevede risorse pari a 20 miliardi di euro nel 2026, 19,2 miliardi nel 2027 e 18,5 miliardi nel 2028. Elemento centrale della manovra è la riduzione del debito regionale di oltre 13 miliardi di euro, resa possibile dalla cancellazione delle anticipazioni di liquidità riconosciuta a livello nazionale. Dal 2026 l'indebitamento della Regione scende a 7,95 miliardi di euro, liberando margini di manovra per politiche di sviluppo.

