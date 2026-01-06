Perrone e un doppio Douvikas abbattono anche il Pisa | è un Como da Champions
Il Como prosegue la sua buona serie di risultati, ottenendo una vittoria importante contro il Pisa. Con il contributo di Perrone e Douvikas, la squadra si mantiene stabile in zona playoff, rafforzando la posizione in classifica. La vittoria in casa rappresenta un passo avanti nel cammino verso obiettivi ambiziosi, evidenziando un momento positivo per il club e consolidando la posizione in ottica Champions.
Non poteva cominciare meglio di così il 2026 del Como, che, con i tre punti conquistati in casa contro l’Udinese, ha momentaneamente confermato il sesto posto in classifica. Nel giorno dell’Epifania, il Como apre la 19esima giornata del campionato di Serie A alla ‘Cetilar Arena’, il campo del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas calano il tris, Fabregas vede la zona Champions. Come è andata
Leggi anche: Pisa-Como 0-3, Perrone e la doppietta di Douvikas portano i lariani in zona Champions
Perrone e un doppio Douvikas abbattono anche il Pisa: è un Como da Champions - Como: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. quicomo.it
Perrone e doppio Douvikas: Como corsaro a Pisa. 0-3 il finale, con rigore sbagliato da Nzola - Importantissima vittoria del Como, non senza sofferenze, per il Como che ha battuto per 0- tuttomercatoweb.com
Perrone e Douvikas show, Butez para un rigore a Nzola: tris Como al Pisa, Fabregas a -4 dal Napoli! - La squadra di Fabregas continua a macinare punti e si proietta in piena zona Champions agganciando Juventus e Roma ... tuttosport.com
Doppio colpo di Douvikas e zampata di Perrone nella ripresa: la squadra di Fàbregas spezza l’equilibrio, respinge il rigore di Nzola e si prende un successo pesantissimo all’Arena Garibaldi - facebook.com facebook
Serie A, Pisa-Como 0-3: doppio Douvikas e Perrone, Fabregas è quarto x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.