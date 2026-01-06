Perrone e un doppio Douvikas abbattono anche il Pisa | è un Como da Champions

Il Como prosegue la sua buona serie di risultati, ottenendo una vittoria importante contro il Pisa. Con il contributo di Perrone e Douvikas, la squadra si mantiene stabile in zona playoff, rafforzando la posizione in classifica. La vittoria in casa rappresenta un passo avanti nel cammino verso obiettivi ambiziosi, evidenziando un momento positivo per il club e consolidando la posizione in ottica Champions.

Non poteva cominciare meglio di così il 2026 del Como, che, con i tre punti conquistati in casa contro l’Udinese, ha momentaneamente confermato il sesto posto in classifica. Nel giorno dell’Epifania, il Como apre la 19esima giornata del campionato di Serie A alla ‘Cetilar Arena’, il campo del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

