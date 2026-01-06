Perrone e un doppio Douvikas abbattono anche il Pisa | è un Como da Champions

Il Como prosegue la sua buona serie di risultati, ottenendo una vittoria importante contro il Pisa. Con il contributo di Perrone e Douvikas, la squadra si mantiene stabile in zona playoff, rafforzando la posizione in classifica. La vittoria in casa rappresenta un passo avanti nel cammino verso obiettivi ambiziosi, evidenziando un momento positivo per il club e consolidando la posizione in ottica Champions.

Perrone e doppio Douvikas: Como corsaro a Pisa. 0-3 il finale, con rigore sbagliato da Nzola - Importantissima vittoria del Como, non senza sofferenze, per il Como che ha battuto per 0- tuttomercatoweb.com

Perrone e Douvikas show, Butez para un rigore a Nzola: tris Como al Pisa, Fabregas a -4 dal Napoli! - La squadra di Fabregas continua a macinare punti e si proietta in piena zona Champions agganciando Juventus e Roma ... tuttosport.com

Doppio colpo di Douvikas e zampata di Perrone nella ripresa: la squadra di Fàbregas spezza l’equilibrio, respinge il rigore di Nzola e si prende un successo pesantissimo all’Arena Garibaldi - facebook.com facebook

Serie A, Pisa-Como 0-3: doppio Douvikas e Perrone, Fabregas è quarto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.