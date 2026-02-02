Commissioni regionali Campania Manfredi pronto a firmare i decreti la cerca la chiusura entro giovedì
Con l’obiettivo di sbloccare i lavori del Consiglio, il governatore Manfredi si prepara a firmare i decreti per chiudere le assegnazioni delle commissioni regionali in Campania. La decisione sembra imminente, dopo settimane di stallo che hanno bloccato l’attività consiliare. Entro giovedì, si attendono le firme ufficiali per mettere fine alla situazione.
Stallo sulle commissioni regionali campane: Manfredi pronto a chiudere le assegnazioni per sbloccare i lavori del Consiglio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Commissioni Regionalie Campania
Commissioni regionali Campania: per chiudere la partita Sanità al M5S. Ma con Avs fuori pure Lista Fico
Le commissioni regionali in Campania rappresentano un passaggio chiave nel contesto politico locale, con il M5S che mira a definire la propria posizione sulla sanità.
Le Commissioni regionali in Campania: intrecci, numeri e potere in Consiglio regionale
Le Commissioni regionali in Campania rappresentano un elemento chiave per comprendere gli equilibri politici all’interno del Consiglio regionale.
Ultime notizie su Commissioni Regionalie Campania
Argomenti discussi: Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, la cerca la chiusura entro giovedì; COMMISSIONI, RESTA LO STALLO TRA I PARTITI. OGGI I NOMI DEI MEMBRI AL PRESIDENTE MANFREDI; Commissioni regionali Campania ancora in alto mare. Ora c'è il nodo Alaia. Fortini e Cascone, verso l'accordo; SCHLEIN E BONACCINI A NAPOLI IL 31 GENNAIO. SUL PALCO MANFREDI MA NON C’E’ PIERO DE LUCA.
Massimiliano Manfredi, intesa su commissioni Consiglio CampaniaSulle commissioni del Consiglio regionale della Campania c'è l'intesa all'interno della maggioranza e le scelte potrebbero essere formalizzate già nelle prossime ore. (ANSA) ... ansa.it
Consiglio Regionale Campania, a oltre un mese dall’insediamento niente commissioni. Tensioni in A testa altaLa questione del mancato accordo nel centrosinistra per nominare 8 presidenti di commissione rischia di paralizzare il lavori del nuovo Consiglio regionale ... fanpage.it
Regione Campania. I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia all'interno delle Commissioni: ecco tutti i nomi #RegioneCampania #ConsiglioRegionaleCampania #fratelliditalia #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regione-campania-i-consiglieri-di-fratel - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.