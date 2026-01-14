La Fabbrica delle Idee incontra il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est

La Fabbrica delle Idee organizza un incontro con il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est, giovedì 15 gennaio presso la Casa delle Energie in Arezzo. L’evento, in programma dalle 17 alle 19, si concentrerà sullo stato della sanità aretina, analizzando le criticità, le prospettive e le opportunità future. Un’occasione di confronto e approfondimento su temi di rilevanza locale nel settore sanitario.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – La Fabbrica delle Idee ha promosso per giovedì15 gennaio dalle ore 17 alle 19, presso la Casa delle Energie in Arezzo, un incontro con il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est sul tema” La stato della sanità aretina- criticità- prospettive - opportunità”. L’incontro si svolgerà sul modello question-time, con domande sui problemi della sanità aretina che possono essere affrontati nell’ambito delle competenze proprie del Direttore Generale della USL. Le domande saranno presentate dal Presidente della Fabbrica delle Idee e sono il risultato di confrontiincontri promossi dall’associazione e sollecitano risposte alle priorità degli aretini in materia: riorganizzazione della rete ospedaliera, le misure per affrontare la criticità del pronto soccorso aretino, le liste d’attesa, come riorganizzare la rete territoriale, la gestione delle case di comunità e gli ospedali di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

