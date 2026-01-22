Scuole senza riscaldamenti il Comune fa il punto sugli interventi | Risolte quasi tutte le criticità

Il Comune ha aggiornato sugli interventi nelle scuole senza riscaldamento, evidenziando che la maggior parte delle criticità è stata risolta. Attualmente, tre scuole risultano prive di riscaldamento a causa della loro collocazione in edifici storici, che richiedono autorizzazioni particolari per interventi di miglioramento. L’amministrazione continua a lavorare per garantire condizioni adeguate agli ambienti scolastici, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Tre scuole cittadine risultano attualmente prive di riscaldamento poiché ospitate all’interno di edifici di particolare pregio storico-artistico, sui quali ogni intervento richiede specifiche autorizzazioni da parte degli organi competenti per la tutela dei beni culturali. Si tratta degli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Scuole a Fiumicino, il Comune incontra i presidi: il punto sugli interventi

Leggi anche: Bimbi lasciati soli alla fermata. L’autista incolpato si dimette. Il Comune: criticità già risolte

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Scuole senza riscaldamento, Libero Gioveni punta il dito contro la Città metropolitana; Scuola senza riscaldamenti: sit-in degli studenti al Regina Margherita; Emergenza freddo nelle scuole, i sindacati incalzano il Comune: Serve una mappa di chi è senza riscaldamenti; Forio e la scuola senza riscaldamenti.

Emergenza freddo nelle scuole, i sindacati incalzano il Comune: Serve una mappa di chi è senza riscaldamentiFlc e Fillea Cgil Palermo, dopo le mobilitazioni degli studenti, hanno organizzato un incontro con l'assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo. Registriamo l'assenza di qualsiasi riscontro d ... palermotoday.it

Forio e la scuola senza riscaldamentiA Forio studenti e insegnanti al freddo: nelle scuole comunali riscaldamenti spenti e classi accorpate tra gravi disagi. ilgolfo24.it

LIVE PRIMA PAGINA CARINI " SI LAVORA PER I RISCALDAMENTI, INTANTO OGGI SI STA ATTENZIONANDO I TETTI DELLE SCUOLE. UN GRAZIE A QUEI GENITORI CHE SONO IN PRIMA LINEA PER DIFENDERE LA SALUTE DEI FIGLI."COSI GIOVA - facebook.com facebook

Mettessero a posto i soffitti e i riscaldamenti, altro che metal detector #scuole x.com