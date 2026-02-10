Giorno del Ricordo la commemorazione a Marghera | Esuli italiani due volte di nascita e per scelta | VIDEO

Questa mattina a Marghera si è tenuta la cerimonia ufficiale del Giorno del Ricordo. Le autorità e i cittadini si sono ritrovati in Piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe per deporre una corona d’alloro sul cippo donato da Trieste. La giornata serve a ricordare le vittime delle foibe e le esili forzate degli italiani in Istria e Dalmazia. La commemorazione è stata un momento di riflessione e memoria per tutti.

Questa mattina, in Piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe a Marghera, si è svolta la celebrazione ufficiale di commemorazione del Giorno del Ricordo con la deposizione della corona d'alloro sul cippo che venne donato da Trieste.La cerimonia – curata dalla Presidenza del Consiglio.

