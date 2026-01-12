Una cena per far fuori Elly Schlein Terremoto Pd a quel tavolo nomi pesanti

In un panorama politico ancora incerto, il clima all’interno del Partito Democratico si fa teso, soprattutto tra le anime moderate. Mentre Elly Schlein festeggia il suo compleanno, emergono tensioni e divisioni che rischiano di influenzare il futuro del partito e le alleanze nel campo largo. La situazione evidenzia come, nel contesto attuale, le dinamiche interne siano cruciali per comprendere gli sviluppi politici in vista delle prossime sfide elettorali.

Gli auguri arrivano puntuali, ma il clima che circonda Elly Schlein è tutt'altro che disteso. Nel giorno del compleanno della segretaria del Partito democratico, a sinistra le acque sono agitate, soprattutto in quell'area moderata del cosiddetto campo largo che fatica ad accettare l'idea di una candidatura automatica a Palazzo Chigi. L'ipotesi che la sfidante di Giorgia Meloni possa essere Schlein viene vissuta come una resa anticipata, e da qui prende forma una riflessione sempre meno sotterranea su possibili alternative e vie d'uscita. Da settimane, lontano dai riflettori, si muovono infatti i protagonisti di un fronte centrista che sogna una diversa architettura dell'opposizione.

