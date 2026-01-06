Tanti auguri Befana | il sindaco di Trieste posta un fotomontaggio di Elly Schlein Il Pd | Grave Meloni si dissoci

Il sindaco di Trieste ha condiviso un fotomontaggio che ritrae Elly Schlein vestita da Befana con un commento ironico. Il gesto ha suscitato reazioni da parte del Pd, che ha definito l’atto grave e ha chiesto a Meloni di dissociarsi. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e il ruolo dei social media nel dibattito pubblico.

Un fotomontaggio con Elly Schlein travestuta da Befana e il commento irridente “ Tanti auguri Befana “. Il post pubblicato per l’Epifania dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza di Forza Italia, scatena reazioni indignate dal Pd, i cui esponenti intervengono in massa in difesa della segretaria. I capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e il capodelegazione al Parlamento europeo Nicola Zingaretti definiscono il gesto “ davvero grave “: “Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia, non trova di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: "Tanti auguri, Befana". Il sindaco di Trieste e il fotomontaggio di Elly Schlein Leggi anche: Epifania, il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana. Il Pd: «Gesto sessista» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Frasi e immagini per la festa della Befana: messaggi di auguri e citazioni celebri; E chi l’ha mai detto... che la Befana è brutta?; Azzurra, morta di polmonite a 13 anni: inchiesta per omicidio colposo; Pochi quaderni, tante passeggiate e niente permessi: così il Nas ha fatto chiudere la scuola nel bosco. “Tanti auguri Befana”: bufera sul post del sindaco Roberto Dipiazza contro Elly Schlein - Il primo cittadino ha condiviso sui social una immagine modificata in cui il volto di Elly Schlein è stato sovrapposto a quello di una Befana ... dire.it

Il sindaco di Trieste alla Schlein: "Auguri Befana". E scoppia il putiferio - E sotto l'immagine della vecchina che il 6 gennaio porta doni ai bambini. msn.com

Tanti auguri, Befana. Il sindaco di Trieste e il fotomontaggio di Elly Schlein - Il commento "Tanti auguri Befana" accanto a un fotomontaggio in cui la segretaria del Pd, Elly Schlein, viene rappresentata travestita da befana. msn.com

Tanti auguri ad Adriano Celentano che oggi compie 88 anni. Buon Compleanno - facebook.com facebook

19 anni, da 9 in rossonero Tanti auguri al difensore della nostra Primavera Riviviamo la sua intervista acmi.land/Colombo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.