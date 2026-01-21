sul tavolo dei giudici una sentenza scritta prima della fine del processo la denuncia di

In un procedimento giudiziario, una sentenza viene spesso emessa al termine del processo. Tuttavia, nel caso descritto, una frase è stata scritta e posata sul tavolo dei giudici prima della conclusione, suscitando sorpresa. La decisione afferma la responsabilità penale dell'imputato, basandosi sulla credibilità della parte offesa. Questo episodio solleva questioni sulla modalità e sui tempi di formulazione delle decisioni giudiziarie, evidenziando l’importanza di un processo equo e trasparente.

AGI - "Ritenuta attendibile la parte offesa, si dichiara la penale responsabilità dell'imputato". L'avvocato Paolo Cassamagnaghi racconta di avere avuto un sussulto di sorpresa nel leggere queste parole su un foglio posato sul tavolo dei giudici che di lì a poco sarebbero entrati in aula per il processo a carico di un suo assistito accusato di violenza pluriaggravata su una minorenne. "In tutta evidenza quella era una bozza della sentenza con tanto di motivazione" dichiara all'AGI. La 'scoperta' dei fogli che sarebbero stati anticipatori del verdetto è arrivata per caso. "L'udienza era fissata alle dieci ma quando sono arrivato ho visto che sullo 'statino' affisso alla porta l'orario era indicato alle 11 e 30.

