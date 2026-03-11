Come migliorare il proprio gioco | mai pensato a un coach di poker?

Molti giocatori di poker si dedicano al gioco per semplice svago, senza ambizioni di carriera o competizioni ufficiali. Tuttavia, alcuni considerano l’idea di affidarsi a un coach per migliorare le proprie capacità e approfondire le strategie. Tra chi gioca per divertimento e chi mira a crescere nel mondo del poker, la possibilità di ottenere un aiuto professionale rappresenta un’opzione sempre più discussa.

Tanti appassionati giocano "per puro diletto" e non c'è nulla di male nel farlo. Altri pensano che l'holdem possa essere qualcosa di più. Abbiamo sempre detto che tecnica, strategia e principi di gioco vanno affinati e migliorati. E allora perché non chiedere supporto a qualche coach.visto che parliamo di sport Nei vari approfondimenti di questa sezione abbiamo spesso snocciolato concetti tecnici, parlato di scelte nel lungo periodo, di bilanciamento e tanto altro. Chi ha partecipato almeno una volta ad un torneo (il prossimo in programma è l'IPC) sa perfettamente che il gioco non si riduce a legare punti sul board. Ci sono tantissimi aspetti da prendere in considerazione sia dal punto di vista prettamente tecnico, che "di campo" o psicologico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

