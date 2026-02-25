Samardzic | Il pallone pesava tantissimo ma ho pensato di calciarla proprio lì
Bergamo. “Quanto pesava la palla? Molto, moltissimo. Tutta l’emozione di Lazar Samardzic, autore del rigore che ha regalato il passaggio del turno all’Atalanta dopo l’incredibile 4-1 contro il Dortmund: “Prima ho pensato ‘calcio alto a destra’.”. Ascolta l’intervista completa al match winner nel video in evidenza. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
