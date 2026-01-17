Samu Lopez, noto coach nel mondo del tennis, ha recentemente assunto il ruolo di allenatore principale di Carlos Alcaraz. Con un passato come assistente di Juan Carlos Ferrero e mentore di giocatori come Almagro e Carreño Busta, Lopez porta con sé un’esperienza consolidata. Tra le sue innovazioni, spicca l’introduzione di strumenti come il cesto di basket per migliorare il lancio di palla di Alcaraz, segnando un nuovo approccio all’allenamento.

Samuel Lopez, storico braccio destro di Juan Carlos Ferrero e mentore di giocatori come Almagro e Carreño Busta, è diventato l’allenatore principale di Carlos Alcaraz. Ne parla l’Equipe. Samuel Lopez: chi è il nuovo allenatore di Alcaraz. Si legge sull’Equipe: Ha allenato Nicolás Almagro e poi ha condotto Pablo Carreno Busta fino alla top 10 mondiale, con due semifinali Slam e una medaglia di bronzo olimpica. Ma Samuel Lopez voleva di più. Quando è passato il treno di Carlos Alcaraz, non si è sentito di perderlo. È sempre stato a suo agio nell’ombra, ma adesso è finita. Dopo un anno in tandem con il suo amico Juan Carlos Ferrero, l’uomo di 55 anni è stato promosso, a dicembre, allenatore principale del numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quel cesto di basket per migliorare il lancio di palla di Alcaraz: chi è Samu Lopez il coach che crea il caos creativo

Leggi anche: “Nel tennis ci si evolve sempre, si deve crescere mentalmente”: chi è Samuel Lopez, il nuovo coach di Carlos Alcaraz

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, la sfida si anima tra gli allenatori: Cahill e Vagnozzi o Ferrero/Lopez per il premio di miglior coach?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Speed Queen Roma - Rosa Wash. . Stanchi di dover fare il bucato come se fosse una maratona Quel momento in cui il cesto straborda, le lavatrici sembrano non bastare mai e ti chiedi dove sia finito il weekend. Lenzuola, asciugamani, divise da lavoro, vestit - facebook.com facebook