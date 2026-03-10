Il colosso danese dei mattoncini ha concluso l’anno finanziario 2025 con un aumento del fatturato del 12%, arrivando a 83,53 miliardi di corone. L’utile registrato dalla società ha anche mostrato un incremento rispetto all’anno precedente, confermando una crescita significativa nei risultati economici. Questi dati evidenziano un andamento positivo per l’azienda nel corso dell’ultimo esercizio.

Il colosso danese dei mattoncini ha chiuso l’anno finanziario 2025 con risultati record, segnando una crescita del fatturato del 12% fino a raggiungere gli 83,53 miliardi di corone. Mentre il mondo affronta instabilità economica e volatilità globale, il gruppo guidato da Niels Christiansen ha registrato un utile netto in aumento del 21%, pari a 16,71 miliardi di corone, un traguardo mai raggiunto prima. Nel cuore della Danimarca, a Billund, la macchina produttiva continua a muoversi senza intoppi, dimostrando che la domanda per i giocattoli di costruzione rimane alta in tutti i mercati mondiali, inclusa la Cina, dove dopo anni di investimenti si torna finalmente alla crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lego batte record: +12% fatturato, utile in salita

Articoli correlati

Moda maschile italiana, il 2025 in salita. Fatturato ed export in caloIl 2025 si è aperto senza segnali concreti di ripresa per la moda maschile italiana, in un contesto ancora segnato da forte incertezza economica e...

Il cuore hi-tech batte forte. Sorpassati i 2 miliardi di fatturato nel distrettodi Laura Girella Il settore biomedicale della provincia di Modena conferma nel 2024 un ruolo rilevante nel tessuto produttivo locale, mostrando una...

Una selezione di notizie su Lego batte

Lego batte il mercato dei giocattoli: ricavi record e piano di espansione negli UsaLego chiude il 2025 con vendite e utili record, confermando una traiettoria di crescita che continua a distinguerla nel settore globale dei giocattoli. A sostenere i risultati del gruppo danese non è ... finanzaonline.com

Lego, risultati record 2025, ricavi 83,5 mld corone danesi (+12%)Roma, 10 mar. (askanews) – Il Gruppo Lego ha archiviato il 2025 con risultati record, trainati da una forte identità di marchio e da un portafoglio prodotti innovativo, riferisce la società i un ... askanews.it