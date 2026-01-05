Mattoncini in Festa | un week-end da record per gli appassionati di Lego con oltre 200 mq di esposizione

Durante il weekend del 10 e 11 gennaio, il Parco Culturale “Le Serre” di Grugliasco ospiterà la decima edizione di GrugliascoFest – “Mattoncini in festa”. Oltre 200 mq di esposizione dedicati alle costruzioni Lego attireranno appassionati di tutte le età, offrendo un’occasione per scoprire creazioni uniche e condividere la passione per i mattoncini. Un evento che celebra l’arte della costruzione e la creatività, nel rispetto delle

