Mattoncini in Festa | un week-end da record per gli appassionati di Lego con oltre 200 mq di esposizione
Durante il weekend del 10 e 11 gennaio, il Parco Culturale “Le Serre” di Grugliasco ospiterà la decima edizione di GrugliascoFest – “Mattoncini in festa”. Oltre 200 mq di esposizione dedicati alle costruzioni Lego attireranno appassionati di tutte le età, offrendo un’occasione per scoprire creazioni uniche e condividere la passione per i mattoncini. Un evento che celebra l’arte della costruzione e la creatività, nel rispetto delle
La magia delle costruzioni più famose del mondo torna a colorare il fine settimana di Grugliasco. Sabato 10 e domenica 11 gennaio, gli spazi del Parco Culturale “Le Serre” ospiteranno la decima edizione di GrugliascoFest – “Mattoncini in festa”, un traguardo importante per una manifestazione che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Un autunno 'a mattoncini': nuovi appuntamenti per gli appassionati di Lego
Leggi anche: “E’ fatta con oltre cento mattoncini di Lego e riesce ad imitare i movimenti naturali”: 16enne costruisce una mano robotica, la sua impresa lascia senza parole gli scienziati
Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Natale; Cosa fare a Roma questo weekend: 10 idee per iniziare alla grande il 2026.
Grugliasco festeggia dieci anni di "matrimonio" con i suoi Mattoncini in festa - GrugliascoFest “Mattoncini in festa” ripropone il suo appuntamento per il 10 e 11 gennaio 2026. torinoggi.it
Mattoncini Lego per grandi e piccini: una festa in ricordo di Giacomo - Russi (Ravenna), 21 novembre 2025 – Questo weekend nell’ex chiesa in Albis torna ‘Russi in Bricks per Giacomo’, due giorni per giocare in compagnia coi mattoncini Lego e per ammirare "castelli, draghi ... ilrestodelcarlino.it
Festa dei Gigli: bimbo inventa obliesco con mattoncini lego. Il capolavoro diventa virale - C'è attesa per la Ballata che travolgerà il quartiere di Napoli Est l'ultima domenica di settembre ma intanto si coinvolgono residenti e curiosi in ... corriereadriatico.it
A GRUGLIASCO TORNA MATTONCINI IN FESTA: TUTTO IL PROGRAMMA - facebook.com facebook
Grugliasco festeggia dieci anni di "matrimonio" con i suoi Mattoncini in festa x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.