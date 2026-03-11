Durante i Mondiali di baseball, l’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti, considerati i favoriti del torneo. La vittoria mette in discussione la loro qualificazione, che dipenderà dai risultati delle prossime partite. La squadra italiana ha ottenuto un risultato inatteso in questa fase della competizione. La sfida tra le due nazionali ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì l’Italia ha battuto 8-6 gli Stati Uniti al World Baseball Classic, i Mondiali di baseball: è la vittoria più importante nella storia della Nazionale, ed è una delle più sorprendenti nella storia del baseball. Gli Stati Uniti sono infatti una delle squadre più forti al mondo (a differenza dell’Italia, lì il baseball ha una lunga tradizione), giocavano in casa (la partita era a Houston, in Texas) ed erano i favoriti alla vittoria del torneo. Ora, invece, rischiano di essere eliminati ai giorni e l’Italia, al contrario, potrebbe passare il suo girone al primo posto, un risultato ben al di là delle aspettative. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ai Mondiali di baseball l’Italia ha battuto gli Stati Uniti

L'Italia ai Mondiali negli Stati UnitiA differenza dell'Italia maschile di calcio, la Nazionale di baseball si è già qualificata ai suoi Mondiali, il World Baseball Classic.

