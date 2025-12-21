Gira sul Lungomare di Napoli con auto sequestrata targa straniera e documenti falsi | bloccato dalla Polizia Locale

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I controlli della Polizia Locale in piazza Sannazaro questa notte: un automobilista è stato denunciato perché guidava un'auto sequestrata, con targa straniera e documenti falsi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Sequestrata un’auto a noleggio con targa straniera: denunciato il conducente

Leggi anche: Napoli, rider consegna cibo in scooter con patente revocata, documenti falsi e targa polacca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Siamo la Polizia, deve venire in commissariato: il trucco per rubare in casa a Bagnoli. Segnalata un'auto grigia.

gira lungomare napoli autoGira sul Lungomare di Napoli con auto sequestrata, targa straniera e documenti falsi: bloccato dalla Polizia Locale - I controlli della Polizia Locale in piazza Sannazaro questa notte: un automobilista è stato denunciato perché guidava un'auto sequestrata, con targa ... fanpage.it

A Napoli si gira Coppola, serie tv Disney+ sul procuratore di Maradona: auto d’epoca anni ’80 sul Lungomare - A Napoli si gira una nuova serie Tv sul procuratore di Maradona negli anni ’80. fanpage.it

Racing show a Napoli, i bolidi sul lungomare: «Il nostro sogno la Formula 1 in città» - Si accendono i motori sul lungomare di Napoli per la seconda edizione del Napoli Racing Show. ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.