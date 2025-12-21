Gira sul Lungomare di Napoli con auto sequestrata targa straniera e documenti falsi | bloccato dalla Polizia Locale
I controlli della Polizia Locale in piazza Sannazaro questa notte: un automobilista è stato denunciato perché guidava un'auto sequestrata, con targa straniera e documenti falsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sequestrata un’auto a noleggio con targa straniera: denunciato il conducente
Leggi anche: Napoli, rider consegna cibo in scooter con patente revocata, documenti falsi e targa polacca
Siamo la Polizia, deve venire in commissariato: il trucco per rubare in casa a Bagnoli. Segnalata un'auto grigia.
Gira sul Lungomare di Napoli con auto sequestrata, targa straniera e documenti falsi: bloccato dalla Polizia Locale - I controlli della Polizia Locale in piazza Sannazaro questa notte: un automobilista è stato denunciato perché guidava un'auto sequestrata, con targa ... fanpage.it
A Napoli si gira Coppola, serie tv Disney+ sul procuratore di Maradona: auto d’epoca anni ’80 sul Lungomare - A Napoli si gira una nuova serie Tv sul procuratore di Maradona negli anni ’80. fanpage.it
Racing show a Napoli, i bolidi sul lungomare: «Il nostro sogno la Formula 1 in città» - Si accendono i motori sul lungomare di Napoli per la seconda edizione del Napoli Racing Show. ilmattino.it
Federica sempre in giro, ed approfitta per ascoltare la radio, monitorare la programmazione musicale di New Radio Star Marotta ... eccellente iniziativa !!! ad ogni canzone emozionate gira il video di riferimento oggi bellissima combinazione gente di mare sul l - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.