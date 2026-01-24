Indagini in corso a Milano dopo la morte di un uomo precipitato da un B&B nel centro città. La polizia sta approfondendo gli elementi emersi, tra cui presunti documenti falsi e anomalie nella prenotazione, nel tentativo di chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Restano ancora molti dubbi e dettagli da chiarire in questa vicenda che ha attirato l’attenzione dell’intera comunità.

Milano, 24 gennaio 2026 - È sempre più un giallo la morte dell’ uomo precipitato dalla finestra di un B&B in pieno centro. Gli investigatori indagano per omicidio ma stanno controllando anche la reale identità dell’uomo come quella di chi ha affittato la stanza. L’analisi dei video. Scena del crimine via Nerino 8 MILANO, 23 GENNAIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA Gli agenti della Squadra mobile stanno visionando le immagini delle telecamere intorno al palazzo di via Nerino, vicino a piazza Duomo, dove ieri, nel tardo pomeriggio, un romeno di 54 anni è stato visto precipitare da un appartamento affittato come b&b, probabilmente dopo essere già stato ucciso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uomo precipitato da un B&B a Milano, la Polizia indaga per omicidio. Dai documenti falsi alla prenotazione: i dubbi e i misteri

